Lady Gaga anuncia fechas de su gira Chromatica Ball

La intérprete estadounidense visitará en el mes de julio Francia y Londres, para, a principios de agosto dirigirse hacía Boston, Canadá y Estados Unidos. En donde estrenará su sencillo Chromatica Ball, el próximo el 10 de abril, así lo ha informado a través de su página oficial.

“Cada boleto norteamericano incluye una copia en CD del próximo lanzamiento de Lady Gaga, Chromatica” que se lanzará el 10 de abril a través de Interscope Records. Para todos los espectáculos EUA, se donará un dólar de cada boleto vendido, a la Fundación Born This Way de la cantante, que fundó en 2012 con su madre Cynthia Germanotta”.

Finalmente, la también activista, Lady Gaga, durante los meses de abril y mayo, se estará presentado en Nueva York y Las Vegas, presentando su más reciente éxito Stupid Love, que se encuentra en la lista Pop Songs, de Billlboard, en el número 28.

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE & MUSIC VIDEO

OUT NOW: https://t.co/hLtxNCiuJw#StupidLove #ShotOniPhone pic.twitter.com/QLF3Cx1mcw