Juan Soler confiesa haber sufrido acoso sexual de un hombre

Juan Soler fue durante mucho tiempo uno de los galanes más cotizados de la televisión, por lo que vivió el asedio de algunas de sus admiradoras, no obstante, el actor también reveló haber sido víctima de acoso sexual por parte de un hombre.

Así lo confesó durante una entrevista en el programa La última y nos vamos conducido por Yordi Rosado.

Durante su charla con el conductor, recordó haber sufrido acoso de una mujer mientras grababa una telenovela.

"Estábamos trabajando y producción tuvo que tomar cartas en el asunto porque era muy difícil", mencionó.

Sin embargo, el actor de 54 años sorprendió al público tras revelar que en otra ocasión fue acosado sexualmente por un empresario, quien incluso lo amenazó si no cumplía sus peticiones.

"En Argentina, en una agencia de modelos, el dueño hizo una cena donde yo era la entrada, cena y el postre, sólo éramos él y yo, fue muy fuerte, me dijo ‘tú sabes lo que haces aquí conmigo, son los costos que hay que asumir para ser un grande en cualquier carrera’. Yo me levanté y me fuí, pero me dijo ‘no vas a hacer nada en esto, yo me voy a encargar de que no seas nadie, me amenazó’”, contó Soler.