Alejandro Irarragorri tacha de ‘mentiroso’ a David Faitelson

Faitelson escribió que Irarragorri se encontraba en una “comida de 90 millones de dólares” junto al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla y con dirigentes del Atlante, Celaya y Zacatepec.

El periodista también mencionó que Bonilla y Alejandro les habría ofrecido que se repartieran el dinero antes mencionado con la certeza de que sus equipos no perderían la categoría.

Alejandro Irarragorri es el “gran gestor” de la operación del futbol mexicano para abolir el descenso. Le ofrece a los clubes repartirse 90 millones de dólares y la “tranquilidad” de que no perderán la categoría...

Más tarde, Faitelson mencionó que había hablado con Irarragorri y este le había mencionado que no se encontraba en México y por ende tampoco existió la “comida” que mencionó el panelista de ESPN.

El señor Irarragorri me aclara que no esta en México y que no hay tal “comida”. Lo que deba quedar claro es la intención de esos clubes (Atlante, Celaya y Zacatepec) es ofrecer ese dinero (30 mdd) por una plaza de primera división...