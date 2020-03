Por mí, que se muera: hijo de Britney Spears sobre su abuelo

Y es que el adolescente de 13 años de edad, realizó una transmisión en vivo en dicha red social, para hablar de cualquier tema que le propusieran sus seguidores, por lo que las preguntas sobre la vida de su madre la estrella del pop, no se hicieron esperar.

Jayden, decidió expresarse en absoluta sinceridad en la grabación (que no tardó en difundirse por redes sociales), poniendo en una posición incómoda a sus papás, no sólo porque haya confirmado, por ejemplo, que su hermano y él pasan más tiempo con su padre Kevin Federline que con su madre, sino porque también mencionó que la carrera musical de la "princesa del pop" podría haber llegado a su fin.

“No la he visto hacer mucha música nueva en absoluto. Recuerdo una vez que le pregunté: ‘Mamá, ¿qué pasó con tu música?’, y ella dijo: ‘No sé, cariño. Creo que podría dejarlo’”, aseguró.

Durante la transmisión, que duró 20 minutos, Jayden respondió algunas preguntas relacionadas con su familia y el actual novio de su mamá, Sam Asghari.

