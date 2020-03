Elizabeth Warren deja la contienda demócrata por la Presidencia de EUA

Elizabeth Warren, quien electrificó a los progresistas con su "plan para todo" y su fuerte mensaje de populismo económico, anunció este jueves que deja la carrera presidencial demócrata, según una persona familiarizada con sus planes.

La salida se produce días después de que no pudiera ganar ningún estado en el supermartes, ni siquiera el suyo.

La persona que brindó tal información no estaba autorizada a comentar las intenciones de Warren y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.