¿Qué puedes hacer si tu celular tiene problemas con la red?

Los celulares tienen muchas funciones, pero muchas de estas no pueden ejecutarse correctamente si no está conectado a una buena señal de Wifi o una red que le permita tener acceso a Internet. Si a ti frecuentemente te sucede que tu teléfono no capta la red celular y por ende no puedes utilizar los datos, no te preocupes que a continuación te dejemos unos consejos que puedes seguir para solucionar este problema.

1.- Reiniciar o apagar el celular: Cuando el celular comienza a fallar o se queda pasmado, lo primero que hacemos es apagarlo, pero también puedes probar sólo reiniciándolo. Este es el modo más común de solucionar el problema de conexión a la red. 2.- Activar y desactivar el modo avión: El modo avión es una opción que nos permite utilizar el celular sin usar alguna señal. Si has notado que tu dispositivo móvil no capta correctamente la red, entonces deberás asegurarte de no tener activado esta función. Aunque también puedes activar y desactivar el modo avión para intentar que el teléfono capte de nuevo la señal. En dispositivos Android solo debes deslizar con tu dedo la parte superior de la pantalla hacia abajo y encontrar el ícono de avión. En cambio, en iPhone necesitas deslizar hacia arriba la pantalla cuando esté bloqueada para que aparezca el ícono de modo avión, este es el que deberás activar y desactivar para ver si se arregla el problema. 3.- Quitar la tarjeta SIM: La página de Apple menciona que si tu celular no capta la señal deberás sacar la tarjeta SIM. Este consejo puedes hacerlo también con dispositivos Android. Si al quitarla notas que está rota o dañada, probablemente es esto por lo que el teléfono tiene problemas para recibir la red. 4.- Restablecer la configuración de red: Otra de las recomendaciones de Apple es verificar que la configuración de la red sea correcta para que así el celular capte la señal. Para hacer esto, solo deberás ir a la configuración del iPhone, después dirigirte a General, Restablecer y finalmente en Restablecer configuración de red. Toma en cuenta que si haces este paso, perderás la conexión de WiFi por lo que deberás conectar de nuevo el dispositivo. También se restablecerán las conexiones VPN y las configuraciones de APN que hayas personalizado. Si ninguna de estas recomendaciones te funciona, seguramente sea un problema de la compañía que te da el servicio. Así que la última opción es hablar con ellos para que verifiquen el estado de la señal de tu celular.