Pondrán denuncias por incendio de relleno

Debido a que hay datos que sugieren que los incendios del relleno sanitario y la recicladora Servicios Integrales VAPA pudieron haber sido provocados, el Ayuntamiento de Gómez Palacio interpondrá las denuncias penales correspondientes contra quien resulte responsable. También solicitará un peritaje para determinar las causas del siniestro que, además de poner en riesgo a la ciudadanía, genera afectaciones al medio ambiente y al propio municipio.

"Si es provocado, me parece un acto de gran irresponsabilidad porque los resultados pudieron ser diferentes y porque el daño al medio ambiente es para todos los habitantes; no es un daño particular, pudo haber gente intoxicada. A mí me parece un acto muy irresponsable porque pudo haber terminado en tragedia", señaló la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez.

La presidenta municipal informó que el incendio en el relleno sanitario se originó alrededor de las 17:00 horas del pasado martes y que abarcó ocho hectáreas de basura de una extensión total de 42, además de que casi al mismo tiempo también ardió en llamas una parte de la recicladora Servicios Integrales VAPA, ubicada en el ejido Vilma Ale, que actualmente se encuentra clausurada. "De manera curiosa prenden casi al mismo tiempo", expresó.

La alcaldesa dio a conocer que para sofocar el fuego, el Municipio solicitó la colaboración del Ayuntamiento de Torreón, del Ejército Mexicano, Pemex, la Guardia Nacional, Iniciativa Privada, sociedad civil y demás instancias de los tres niveles de Gobierno. Durante esta contingencia, el Ayuntamiento de Lerdo facilitó su relleno sanitario a fin de que Gómez Palacio pudiera depositar la basura que se había recolectado en 15 camiones.

"El relleno sanitario se controló más con tierra y la recicladora con agua porque ahí hay PET y acá (en el relleno) era impresionante la altura de las llamas; yo cuando vi pensé que no íbamos a poder con eso", agregó.

Ayer el Gobierno municipal informó que el incendio ya está controlado, pero que se calcula que el fuego quede extinguido en su totalidad en un periodo de 20 días.

Tras este incidente y con el apoyo del Gobierno del estado de Durango se acondicionaron algunos refugios, sin embargo, no hubo necesidad de evacuar a los habitantes que viven en zonas aledañas y tampoco se reportan daños a la salud.

Actualmente, el confinamiento, tratamiento y disposición final de los desechos en las instalaciones del relleno sanitario de esta ciudad está en manos de la constructora Gehasa.

La alcaldesa dijo que esta compañía tiene instalado un sistema de circuito cerrado de cámaras de videovigilancia, pero que los puntos donde se registró el incendio no se encuentran dentro de esta área, de ahí la necesidad de contratar a peritos expertos en incendios para averiguar las causas, circunstancias y consecuencias y poder emitir un dictamen.

2 INCENDIOS se registraron casi al mismo tiempo el pasado martes en Gómez Palacio.

Tomarán medidas