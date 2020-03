Violencia familiar, con mayor incidencia en Torreón

De las denuncias que recibe el Centro de Justicia de la Mujer en Torreón, entre un 30 a un 40 por ciento de las víctimas busca retractarse, abandona el caso o regresa a vivir con su agresor. En los últimos dos años, ninguno de los casos de violencia familiar han terminado en feminicidio, señaló la titular Martha Rodríguez.

De enero a la fecha, se recibieron un total de 660 casos, donde la violencia familiar es la problemática de mayor incidencia. De acuerdo con Rodríguez, el tipo de violencia más frecuente es la psicológica.

"La violencia se puede manifestar de cinco maneras: empieza por la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Obviamente tendríamos que ver el análisis de cada uno en general, porque no todos los casos son iguales. Pero si hablamos de una generalidad, hablemos de la psicológica, que es la que más se presenta", explicó.

Asimismo, comentó que de 2018 a 2019, hubo un ligero incremento de unas 100 denuncias.

El año pasado se presentaron un total de 3,133 denuncias, de las cuales el 60 por ciento fueron por violencia familiar; el resto se divide entre amenazas y delitos sexuales.

"La parte del trabajo social, que es la encargada de dar seguimiento a los casos que presentan denuncia o que son usuarias, es la de llamarles para ver por qué no han acudido al centro. A la tercera llamada que no responda, se va y se hace una visita personal para verificar que la mujer esté bien y que no esté privada de su libertad o que no esté viviendo con el agresor", comentó.

Dijo que en muchos de los casos resulta que la víctima regresó con su agresor pese a las medidas de protección que se tienen vigentes en su caso. "Es un tema difícil de tratar pero es algo que debemos trabajar, porque el círculo de violencia lo sigue viviendo y es un foco rojo que está latente para terminar una situación".

En ese tema, comentó que son cerca de 600 las medidas de protección que se tienen vigentes en el Centro de Justicia.

"Las medidas de protección se siguen a través de un protocolo que se activa cuando la notificación se hace a través del Ministerio Público hacia la Dirección de Seguridad Pública. Se lleva un listado que se tiene la obligación de hacer rondines y Fuerza Coahuila nos apoya en las zonas conurbadas como los ejidos".

