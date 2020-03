Además de cantantes, son buenas para el drama

Su talento las ha proyectado como favoritas en la música, sin embargo, no es el único talento que poseen. Son artistas completas y lo demuestran con sus potentes voces, sus cualidades para el baile y por supuesto con sus habilidades en la dramaturgia.

Algunas cantantes han logrado llevar una carrera también en la actuación logrando muy buenas críticas con su trabajo, como el caso más reciente de Jennifer López, que aunque no fue nominada al Oscar por la cinta Hustlers, sí recibió muchos elogios y fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro, los Premios del Sindicato de Actores y los Premios Independent Spirit.

Ellas son otras cantantes que han dado el 'brinco' a la actuación y han sido muy alabadas:

El 2019 fue el año en que la nacida en Puerto Rico afianzó su carrera como actriz. Su trabajo en el cine se basa en comedias románticas y musicales, pero el año pasado sorprendió a propios y extraños con su trabajo en la cinta Las estafadoras de Wall Street (Hustlers), drama en el que interpretó a "Ramona Vega", la líder de un grupo de embaucadoras que busca recuperar el dinero que perdió durante la crisis económica del 2008. Por su actuación fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro, los Premios del Sindicato de Actores y los Premios Independent Spirit. Como actriz, Jennifer López tomó notoriedad al interpretar a Selena Quintanilla, en la película que se basó en la vida y deceso de la llamada "reina del Tex-Mex".

Después de consolidar su carrera musical con éxitos como Born This Way, Poker Face y Bad Romance, la llamada "Mother Monster" hizo su debut en el séptimo arte con la película Nace una estrella (A Star Is Born, 2018), la ópera prima de Bradley Cooper, que narra la historia de Jackson, una estrella de la música country con problemas de alcoholismo, que descubre el talento de Ally, una joven cantante de la cual se enamora. Mientras la carrera de ella despega, Jackson percibe que sus días de gloria están llegando a su fin.

Por dicha cinta que se hizo merecedora de una nominación a la categoría de Mejor Actriz en la 91° entrega de los Premios Oscar, y aunque no se llevó esa estatuilla sí logró quedarse con el premio a la Mejor Canción Original por el tema Shallow.

Lo de ella son las notas altas y los géneros pop y el R&B, sin embargo, la autora de Single Ladies siempre tuvo la "cosquillita" de la actuación y en su curriculum ya cuenta con varias películas, entre ellas Dreamgirls (2006) un drama musical que presentaba el ascenso y la caída de un trío de cantantes de soul durante la década de 1960.

También se le puede ver en las películas: Austin Powers en Miembro de Oro (2002), The Fighting Temptations (2003), La Pantera Rosa (2005), Cadillac Records (2008), Obsesionada (2009), entre otras.

Otra de potente voz que ha incursionado en el mundo de la actuación es Mariah Carey.

La también ganadora del Premio Grammy al Mejor Artista Nuevo ha participado en varias cintas, entre ellas Glitter (2001), que resultó ser un rotundo fracaso en taquillas y fue destrozada por la crítica, sin embargo, se reivindicó con su actuación en la película Precious (Precious: Based on the Novel "Push" by Sapphire, 2009), el drama de Lee Daniels, en el que personificó a la señora "Weiss", una trabajadora social que ayuda a Precious (Gabourey Sidibe) a sobrellevar sus problemas familiares.

Con 30 años de trayectoria en la industria musical, la cantante de Princess of the Posse hizo su debut en la actuación cuando tenía 21 años. En su carrera cuenta con 35 cintas, pero fue con Chicago (2002) el musical dirigido por Rob Marshall, en el que interpretaba a la Matrona "Mama" Morton, una mujer a cargo de un grupo de asesinas, que sorprendió al mundo.

La cantante islandesa hizo su debut como actriz en The Juniper Tree en 1990, la intérprete de It's Oh So Quiet, regresó al cine de la mano de Lars Von Trier en Bailando en la oscuridad (Dancer in the Dark, 2000), la cinta danesa en la que dio vida a una mujer con una enfermedad que le está degenerando la vista.

El Guardaespaldas (The Bodyguard, 1992) fue el debut de Houston hizo su debut en el cine. En el drama romántico de Mick Jackson, Whitney dio vida a "Rachel Marron", una exitosa actriz que necesitaba a alguien que la protegiera. Con 6 canciones originales, incluyendo una versión de la mítica "I Will Always Love You", la cinta se convirtió en todo un éxito comercial.