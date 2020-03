Regresa certidumbre al país: Romo

Para el director general de Citibanamex, Manuel Romo, en banco no tiene límites para financiar proyectos en México que sean viables e impulsen en crecimiento, ya que ven en el país certidumbre a largo plazo y tienen toda la intención de continuar creciendo su participación.

Previa a la 83 Convención Bancaria, que se realizará los próximos 12 y 13 de marzo, el banquero señaló que para ir destrabando las inversiones es necesario quitar esas "pequeñas piedritas del camino" para que rueda empieza a caminar, que van desde permisos, vías de acceso o temas sociales.

"Los 600 mil millones están de oferta, de recursos, eso fue la banca, nosotros no tenemos un límite pensado, en base a nuestro comportamiento de cartera vencida, nuestro nivel de capital, nuestra capacidad de captación, para no entrar a financiar o apoyar un proyecto que no sea viable, no me imagino cuando diría yo que me detendría si tuviera eso enfrente de mí", afirmó.

De hecho, Manuel Romo precisó que los recursos no sólo los pondría la institución financiera, ya que también tendrían acceso a los mercados internacionales, la banca de desarrollo o hacer una mezcla para realizar el financiamiento.

Sin embargo, consideró que son pequeños detalles lo que está frenando la inversión en el país, permisos, vías de acceso, temas sociales, en los tres niveles de gobierno, ya que se puede necesitar algo de una alcaldía, estado o federación, por lo que hace falta que nos pongamos a trabajar para ir quitando esas pequeñas piedritas del camino y que la rueda empieza a caminar.

"Esa es la parte en donde todos estamos alineados, pero implica trabajo, implica romper piedritas y agarrar un martillo de poquito a poquito verás cómo se empieza a destrabar la parte de la inversión… Dentro de este tipo de cosas vienen factores tangibles, factores intangibles, en donde los factores intangibles está la estabilidad financiera que ya está y los otros muy chiquitos", indicó.

Asimismo, el director general de Citibanamex descartó que ven incertidumbre en México, dado que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy clara en los lineamientos de disciplina fiscal, independencia del Banco de México (Banxico), así como en la libre flotación del tipo de cambio.

Y es que, expuso, en el momento en que se rompe uno de estos temas hay incertidumbre, pero el gobierno ha sido consistente desde el primer día y desde el momento en que empezaron a preparar la transición, que estos serían los lineamientos de la administración actual.

"Tanto Citibanamex en México, como Citi a nivel mundial, ven en México esta certidumbre a largo plazo y tenemos toda la intención de continuar creciendo nuestra participación aquí en México. Nosotros somos para Citi entre el 12 y el 14 por ciento de las utilidades, somos el segundo país a nivel mundial y el compromiso está totalmente patente, claro, de que estamos aquí y estamos para muy largo plazo", destacó.

Manuel Romo señaló que la estrategia del banco está centrada básicamente en el cliente, en desarrollar experiencias, servicios multicanal, cuidar la oferta de los productos que dan; además de seguir trabajando en la inclusión financiera,

Al respecto, el banquero dijo que continuarán con iniciativas como Transfer, que cuenta con más de seis millones de clientes; además de CoDi, en donde tienen entre el 40 o 45 por ciento del mercado, ya que la inclusión financiera es el futuro de la banca el futuro del país. Respecto a la reforma que alista la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para flexibilizar al sector financiero en México e impulse el crecimiento del país, a Manuel Romo que incluyera el impulso a los medios de pago digitales.

Por ejemplo, detalló, que los trámites para abrir un producto o servicio bancario se pueda hacer a través del teléfono, por medio de pago digital, que las personas no tengan que ir a la sucursal, además de que se acaben las firmas autógrafas para verificar un contrato.

"Creemos que ya la tecnología superó eso, los biométricos es prueba de esto, nosotros estamos por lanzar en nuestras mil 500 sucursales y todos los canales la autenticación biométrica con huella digital en abril… nosotros creemos que una reforma financiera que ayudará a eso, ayudaría y facilitará muchísimo la bancarización".