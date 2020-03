Alarma presunto robo de bebé

La mañana del pasado miércoles, una publicación en redes sociales sobre el robo de un infante en una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Independencia de Torreón, movilizó a los cuerpos de seguridad y rescate de la ciudad, quienes confirmaron que el reporte resultó falso.

Movilización policial

Hasta el lugar arribaron agentes de la Policía Civil Coahuila, quienes dialogaron con el encargado de seguridad de la tienda, quien les explicó que desde la apertura no habían registrado ningún incidente de robo de menor, y les mostró como evidencia las imágenes de las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el centro comercial. Las autoridades de seguridad tampoco localizaron a la supuesta madre que gritaba por auxilio por el robo de su bebé, por lo que luego de confirmar que todo se trató de una publicación falsa, se retiraron sin mayor novedad.

Los mensajes

Fue a través de la cuenta de una mujer de nombre Suzuky, donde se compartió el siguiente mensaje: Niñas mucho cuidado acaban de arrebatarle a una señora su bebe en hipermart independencia un vento blanco (Sic).

Así mismo, en una segunda publicación, la mujer menciona: para las que me preguntan si estaba ahi, si si estaba fui a comprar gorditas entrando no había nada, de pronto se oyeron mil gritos en el tipo obi donde estan los carritos y empezo a salir la gente la señora llevaba carriola y pañalera, solo gritaba que un carro blanco que la ayudaran, yo traia a mi bebe y me meti cuando ya iba de salida estaban mil policias y la señora tirada en el piso, me resguardaron hasta mi camioneta comentándome que tuviera cuidado porque a la señora le habían arrebatado a su bebe (Sic).

Actualmente, dichas publicaciones ya no aparecen con su cuenta.

Falso

En el lugar, las autoridades no localizaron a la presunta madre afectada y el personal de seguridad de la tienda aseguró que todo se encontraba bajo control.

En redes sociales sobre el robo de un bebé alertó a las autoridades de Torreón.