Clásico Tapatío ayudó a Alexis Vega a recomponer su carrera

Cuatro goles en dos partidos, un promedio de efectividad mayor al cien por ciento y ahora, al escuchar "Clásico Tapatío", no se puede pensar en alguien más que no sea Alexis Vega.

El delantero arribó al Club Guadalajara hace poco más de un año y convirtió el duelo ante Atlas en su partido favorito. Alexis Vega afirma que este partido, que se vive con mucha pasión, terminó por cambiarle la vida y a la vez, enderezó su camino con el Rebaño.

"Si (cambió su vida), es un partido muy importante. Fueron goles importantes en los cuales el equipo me ayudó a conseguirlos y fue algo muy bonito, desde ahí empecé a agarrar muchísima confianza, la afición me brindó su apoyo desde el primer día y muy agradecido".

No habrá algo más especial que la primera vez y eso le consta al ariete rojiblanco, quien desde el primer encuentro, probó las mieles del gol. Ahora, espera mantenerse en el nivel y poder grabar su nombre, con tinta permanente, en las páginas dotadas del Guadalajara.

"Desde que viví mi primer Clásico Tapatío, lo jugué con esos nervios. Se me da la oportunidad de destaparme ahí, porque no había hecho goles, se me da la oportunidad de marcar en el este partido. Muy contento, puede quedar marcado para los aficionados, varios jugadores que hicieron 'hat trick' quedaron marcados en la historia de Chivas y espero yo poder ser uno de ellos".