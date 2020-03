No ocupo mandar recados: Jonathan Orozco

Jonathan Orozco no le recriminó nada al arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, por las declaraciones realizadas a inicios de la semana, debido a lo escrito en redes sociales por el arquero de Santos Laguna en su contra.

Y es que simplemente, el capitán albiverde expresó: “No tengo ninguna respuesta al respecto, me gusta decir las cosas de frente, no me gusta andar mandando recados, saben cómo soy que no me gustan este tipo de cosas”.

El cancerbero de los Guerreros también fue claro “Lo que me tengan que decir, me lo pueden decir de frente, son cosas del futbol y la verdad no lo he leído ni lo he escuchado porque estoy un poquito desconectado, la verdad ni en cuenta y tengo cosas más importantes por hacer que andar viendo entrevistas de otros equipos”.

Como se recordará, el “Patón” Guzmán, señaló a Orozco, como un “vigilante chismoso”, en una entrevista concedida en la Sultana del Norte, en la que confesó que contestaría el tuit del arquero verdiblanco, en la que mostraba la agresión del argentino al “Mudo” Aguirre, acompañado de los cuestionamientos ¿Qué no es juego limpio, siente tú liga”.

“No lo conozco” dijo Orozco sobre Guzmán además de opinar “no le puedo tener rencor a una persona que no conozco, con la que nunca he tratado y lo único que ha salido de mí para él, fue cuando le di el pésame cuando falleció su papá y eso fue en el amistoso que tuvimos en el Volcán”.

Por último, terminó de manera enfática los dimes y diretes, previo a la práctica santista de este miércoles en TSM “No lo conozco y seguramente él no me conoce porque no tenemos el gusto, los que me conocen, saben que soy un tipo frontal, que dice las cosas de frente y que me las digan de frente también, no ocupo andar mandando recados”.