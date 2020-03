Carlos Vela es comparado con Mohamed Salah

Bob Bradley, director técnico de Los Ángeles F.C, no dejó de elogiar la labor del mexicano Carlos Vela en el club, a quien señaló que está a la altura de jugadores de la clase de Hristo Stoichkov y Mohamed Salah.

"He sido entrenador por muchos años y he tenido la fortuna de entrenar un selecto grupo de jugadores especiales. Carlos Vela está en esa lista junto a Hristo Stoichkov y Mohamed Salah", dijo el ex técnico de la selección de los Estados Unidos.

En 70 partidos con el LAFC, Vela lleva anotados un total de 56 goles, además de haber dado 23 asistencias.

En el debut del LAFC en la temporada 2020 de la Major League Soccer en contra del Inter Miami de otro jugador mexicano, el volante Rodolfo Pizarro, Vela anotó el gol de la victoria en una gran jugada individual.

"Siempre es importante tener jugadores que te cambien el rumbo del juego como Carlos, pero esto es labor de todos aquí, el equipo juega muy bien como tal, ha comprendido la ideas que hemos trabajado desde hace tiempo", agregó Bradley.

Hristo Stoichkov, el primer jugador con el que compararon a Vela, fue un delantero búlgaro que brilló en el Mundial de Estados Unidos 1994 donde su selección fue cuarto lugar.

Stoichkov saltó a la fama en el Sofia de Bulgaria para después ir al Barcelona y formar el famoso Dream Team junto a Romario, Koeman y demás, dirigidos por Johan Cruyff.

Mohamed Salah, es de todo conocido, es el egipcio delantero de Liverpool.