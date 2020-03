Meghan Markle sería la gran invitada a la Met Gala 2020

Meghan Markle y Harry de Sussex están por finalizar sus compromisos oficiales como miembros de la familia real, pues el 31 de marzo los papás del pequeño Archie renunciarán oficialmente a sus títulos reales y comenzarán una vida muy diferente a la que está acostumbrado el nieto de la reina Isabel ll, mientras que la actriz ya comienza a retomar su vida como celebridad.

De acuerdo con The Sun, la esposa de Harry de Sussex asistirá a la Met Gala 2020 acompañada de Edward Enninful, director en jefe de la edición británica de Vogue, quien hace un par de semanas compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de Meghan Markle en el detrás de cámaras de la edición Forces of Change del mes de septiembre.

"La Met Gala es el 'quién es quién' del mundo del espectáculo. Naturalmente Meghan fue uno de los primeros nombres de la lista de invitados. Y el equipo de Edward está encantado de que vayan a ir juntos. Meghan desea salir de manera ocasional sin Harry para poder establecerse de nuevo en Hollywood", le comentó una fuente al periódico británico.

Este año, la temática de la Met Gala 2020 será sobre el tiempo, moda y duración que tomará como inspiración las novelas de la escritora británica Virginia Woolf, para la cena que organiza Anna Wintour, directora de Vogue USA se espera que varias celebridades sorprendan con sus vestuarios extravagantes y espectaculares.

De acuerdo con la revista Vogue, no sería la primera vez que alguien relacionado con la familia real asiste a uno de los eventos más codiciados, pues en 1996 la princesa Diana de Gales acudió a la Met Gala con un vestido lencero color azul marino del diseñador John Galliano de la marca Dior, el cual fue el tema celebrado en el Metropolitan Museum of Art.

Ahora que el hermano menor del príncipe William y la actriz de Suits le den un giro a su vida de manera independiente, la mamá de Archie no perderá la oportunidad de continuar en la búsqueda de retomar su vida como actriz y celebridad de Hollywood.

De hecho, el DailyMail informó que el agente de la actriz de 38 años, Nick Collins, de la agencia Gersh, quiere que Meghan, duquesa de Sussex participe en una película de superhéroes como las de la franquicia Marvel, o al menos en un proyecto importante. "Sabe que no podrá enfrentarse a una película como actriz. La gente no se olvidará de que es Meghan Markle. Pero quiere volver a actuar y está pensando a lo grande; y una película importante es la manera de hacerlo, algo que esté muy bien pagado, pero que no la ponga en el foco ni en el centro. Como las actrices de primera fila como Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence y Halle Berry que también han participado en películas de superhéroes. Solía haber un cierto estigma relacionado con las cintas de Marvel, pero ahora representan al mercado más grande del mundo. Y eso es lo que quiere Meghan", aseguró una fuente al medio.

Ahora solo queda esperar a que el hijo del príncipe Carlos y su nuera Meghan Markle dejen oficialmente el 31 de marzo sus obligaciones reales, así como a la familia real.