El 'Charal' Orrantia se siente cómodo

El jugar como volante por derecha en la actual campaña, le ha dado al "Charal" Orrantia un mejor desempeño en la cancha, a diferencia de como lo hizo en el Apertura 2019, cuando fue utilizado como lateral, por la misma banda.

"Me he sentido bien" dijo Carlos Emilio, quien al mismo tiempo confesó, que el propio técnico Guillermo Almada le mencionó, que ha jugado muy bien "tengo que seguir haciendo cosas importantes al frente, para que el equipo siga produciendo, de la misma manera seguir apoyando en los recorridos defensivos, para que el equipo siga teniendo estabilidad".

Confesó que en el Clausura 2020, ha tenido jugadas de gol que no ha podido concretar, esperando que lo haga pronto, aunque lo importante es que el equipo va por buen camino y recientemente han estado sumando de a tres puntos.

De jugar como volante en lugar de lateral destacó que: "fue en la posición en la que comencé mi carrera, la sé jugar, la he jugado mucho tiempo y me gusta porque tienes más oficio ofensivo, me gusta atacar, de la misma manera en esta posición y como lo jugamos con Guillermo, debemos tener sacrificio, para ayudar en medio campo a la recuperación del balón, pero estoy cómodo y contento".

Por otro lado, indicó que se encuentran en una etapa del torneo en la Liga MX, en la que no pueden dejar ir puntos, ya que son los que al final les pueden costar la clasificación a la liguilla.

"Fuera de eso, estamos conscientes de que tenemos que seguir sumando de a tres (puntos), para poder reafirmar de lo que estamos hechos y hacia dónde vamos con nuestro objetivo principal" mencionó previo a la práctica matutina de ayer.

Señaló que cada partido que encaran es diferente y se tiene que enfrentar de diferente manera, donde Santos Laguna siempre trabaja para obtener las victorias y demostrar su futbol, teniéndose que adaptar a las circunstancias que se van dando.

Orrantia fue claro al señalar que diferentes aspectos les han costado en general y de manera colectiva, para tener el mismo rendimiento que la campaña anterior, donde fueron líderes absolutos durante la etapa regular.

"No hemos tenido la regularidad defensiva del torneo pasado, estamos conscientes y por ende se perdieron puntos en el inicio del torneo, sí estamos teniendo enfoque en eso para mantener el arco en ceros, mientras lo hagamos, nuestro equipo es muy ofensivo, que genera mucha ocasión de gol, teniendo eso, en cualquier momento caen los goles y vamos a seguir ganando".

3 PARTIDOS como titular ha jugado Carlos Orrantia en el torneo, en todos ha ganado Santos.

Para él es fundamental tener un balance, reconociendo que hay partidos en los que los atacan mejor, en los que el rival tiene jugadores diferentes, por lo que deben estar concentrados en lo que les pide el estratega, para estar atentos en los recorridos, espacios y coberturas, para que ya no les hagan más goles.

"Estamos muy juntos todos en la zona de clasificación, ganando te reafirmas en las posiciones altas, mas sabiendo que a los de arriba ya los enfrentamos, no podemos dejar escapar puntos, estamos en esa etapa en la que si dejas de sumar de a tres, a lo mejor en un partido que se tiene un partido controlado, no te llevas los tres puntos o no los ganas, al final del torneo te salen costando muy caro, vamos a trabajar más fuerte, para seguir reafirmando hacia dónde queremos ir en este torneo".

El "Charal" explicó que aunque sí se ha visto bien el equipo y sumando triunfos, en lo personal cree que todavía el nivel y calidad, les da para mostrar aún más.

"Tenemos un plantel con calidad, si faltó o no (refuerzo), ya es cuestión de la directiva, yo confío plenamente en mis compañeros, sabemos la capacidad y lo que aportamos para el equipo, plenamente confiando en ellos, somos capaces de llegar al objetivo que es ser campeón".

Por otro lado, Carlos Emilio se dio tiempo para hablar del rival en turno, los Tuzos del Pachuca, adelantando que la cancha del Estadio Hidalgo en la Bella Airosa, normalmente es rápida.

"Es un equipo dinámico, que tiene jugadores técnicamente muy capaces al frente, entonces tenemos nosotros que reafirmar el cero en nuestra portería, para poder tener más oportunidad todavía de ganar".

Y es que han generado jugadas ofensivas importantes, pero les ha hecho falta a lo mejor, concretar un poco más, para tener más calma durante lo que resta de los partidos, pero están confiados y saben que trabajando, vamos a tener los resultados que esperan.

"Creo que será un partido dinámico, de ida y vuelta, en el que tenemos nosotros que aprovechar los espacios, de la misma manera también concentrados siempre, sabiendo que también ellos van a buscar que ese dinamismo les pueda beneficiar".

Por último, habló de la lesión de su compañero Matheus Dória, pero como lo ha dicho durante su carrera futbolística, quien entre a jugar en su lugar, tendrán que hacer las cosas de la misma forma, para que el equipo se mantenga en el mismo nivel.

"Lamentable lo que sucedió, afortunadamente no fue tan grave como se vio ahí en ese momento en la cancha, ya está en proceso de recuperación, pero sabemos que los temas de nariz son un poco más largos, estamos completamente con él (Dória), el que entre, en este caso Félix (Torres), también tiene todo nuestro apoyo".