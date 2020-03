Se suma UJED a paro nacional de mujeres

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) informó que se sumará a la convocatoria nacional ante la violencia ejercida contra las mujeres en México a través del paro Un día sin nosotras, que se llevará a cabo el próximo lunes 9 de marzo.

En tal sentido, se advirtió que no se suspenderán las clases ya que depende de la decisión de cada mujer si se unirá al paro o no, además de que los profesores continuarán con las labores docentes. Sin embargo, no habrá ninguna afectación para las mujeres (tanto estudiantes como trabajadoras que se sumen al paro).

"No se reprogramarán exámenes ese día para que no se vean afectadas y puedan manifestarse en la forma que consideren conveniente", se enfatizó.

Al asegurar que se apoyan y respetan las manifestaciones que emprendan las mujeres al reclamar su legítimo derecho a una vida sin violencia, el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Rubén Calderón Luján, informó que no se descontará el día a quien se una al paro nacional del 9 de marzo.

"Las trabajadoras de la Secretaría de Educación del Estado que decidan no asistir a sus tareas laborales en favor de esta postura, serán respetadas en su decisión sin ninguna repercusión de tipo económico", indicó.