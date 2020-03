Atendió Condusef 570 controversias

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atendió 570 controversias en defensa de las personas usuarias de productos y servicios financieros en el último mes en el estado de Durango, lo que significó una disminución de 3.6 % respecto al mismo periodo de 2019.

De estas controversias, el 83.9 % se atendió vía Gestión Electrónica, proceso mediante el cual los asuntos son canalizados a las instituciones financieras vía electrónica para tratar de resolver el asunto de forma amigable sin tener que acudir a un proceso legal.

Del total de las controversias iniciadas en Durango durante 2020, el 36 % fueron presentadas por las personas adultas mayores, lo que significó un aumento de 6.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019 (29.4 %).

Las principales causas fueron solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada, con 67 asuntos; la institución no entrega la carta de liberación de adeudos y/o carta finiquito, factura, garantía, gravamen, primer testimonio, con 55 asuntos; actualización de historial crediticio no realizada, con 49; y solicitud de trámite no atendida o no concluida, con 32 asuntos, que en conjunto representaron el 35.6 % del total.