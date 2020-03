Descarta gobierno de Coahuila afectaciones en producción industrial por coronavirus

El Gobierno de Coahuila descartó que existan afectaciones en las cadenas de producción industrial de la entidad por el tema del coronavirus, toda vez que se cuenta con una estrecha dependencia de materiales de procedencia asiática, específicamente de China, país en el que se originó el virus del COVID-19 y en el que sí se han generado diversas modificaciones a la dinámica industrial.

Fue el propio gobernador, Miguel Ángel Riquelme, quien señaló que al menos hasta este mes de marzo no se cuentan con elementos para determinar afectaciones de cualquier tipo en la industria de Coahuila, especialmente en la del ramo automotriz, aunque tampoco se trata de una situación que se pueda descartar para los próximos meses, esto si se toma en cuenta el panorama y la inercia en todo el mundo.

"No tenemos crisis ahorita dentro de la proveeduría dentro del sector automotriz que viene de China o que viene de otras partes, que en este momento han estado parando la industria o la producción. No tenemos ahorita absolutamente ningún reporte de que a Coahuila llegue, sí tenemos indicios de que en el sector automotriz en el mundo se puede ver afectado, sin embargo Coahuila no ha tenido ahorita ningún problema".

Por su parte, Román Alberto Cepeda, titular de la Secretaría de Trabajo de Coahuila, admitió que la semana pasada tuvieron un paro de producción menor por el retraso de un barco procedente de Asia, pero dijo que no se trata de una situación que impacte aún en la operatividad industrial de la entidad.

"Fíjate que tuvimos nada más, únicamente el viernes, un paro de algunas horas por el retenimiento de un barco justamente que venía de procedencia asiática, que el material que traía se había retrasado, llegó hasta el viernes en la tarde, pero un tema hablado, no hay ningún problema, ni ninguna consecuencia", informó.

Reconoció que por el tema del coronavirus se mantendrán al pendiente de las indicaciones oficiales en todo el mundo, aunque por lo pronto "habrá que tomar las medidas preventivas en los barcos y en todo".

Dinámica industrial