Critican apoyo para Centro de Justicia

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) desaprobó el apoyo financiero para la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres en Gómez Palacio al considerar que el espacio físico que propuso la Fiscalía General del Estado de Durango no era el idóneo pues se trata del edificio donde antiguamente operó el Centro de Readaptación Social (Cereso).

"El viernes nos reunimos, no aprobamos el apoyo financiero para el Centro de Justicia porque está en un espacio que el comité consideró que no era el mejor, es un ex Cereso y la mala vibra para las mujeres no es necesaria como acarrearla para allá", señaló en su visita a La Laguna, María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Conavim.

En este sentido y después de la cancelación del subsidio por parte del Comité de Evaluación de Proyectos, la Conavim pidió a las autoridades que se presente otra propuesta en 2021, con la recomendación de que sea un sitio público en donde primero la gente vaya y lo reivindique como un espacio propio. "En todo caso platicaremos nuevos porque la Fiscalía nos presentó el ex Cereso y el comité en pleno consideró que no era el mejor espacio", apuntó.

Los centros de justicia para las mujeres tienen como objetivo general garantizar el acceso a la justicia a quienes son víctimas de violencia, brindar un ambiente seguro y confiable para las mujeres y para sus hijos e hijas, además de fomentar la cultura de la denuncia con la finalidad de reducir la impunidad, evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia y contribuir a la reducción de la violencia de género, entre otros.

De acuerdo al directorio 2019 de la Conavim, en todo el país hay 44 Centros de Justicia para las Mujeres, de los cuales uno se encuentra en Durango capital y cinco en municipios del vecino estado de Coahuila, como Torreón, Matamoros, Frontera, Saltillo y Ciudad Acuña.

Cabe señalar que en 2018, la Secretaría de Gobernación declaró Alerta de Violencia de Género para 16 municipios de Durango, entre ellos Gómez Palacio y Lerdo, así como la capital del estado.

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVG) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.

Ayer, Ochoa Ávalos estuvo en la Expo Feria de Gómez Palacio para hablar acerca de cómo los municipios pueden generar una política de atención de violencia contra las mujeres, además de recordar que este municipio cuenta con Alerta de Género por lo que se tienen que redoblar esfuerzos para diseñar políticas públicas y evitar más delitos que afecten la vida y la seguridad de las mujeres.

Dijo que la responsabilidad de la atención a la violencia contra las mujeres no es solo del Gobierno federal sino también de los estados y los municipios, que tienen que invertir en temas de prevención. "A veces los estados y los municipios piensan que ellos no tienen que invertirle en temas de prevención que además son el 52 por ciento de su población"

Indicó que desde los municipios se pueden realizar muchas acciones para prevenir y erradicar la violencia "que es producto del machismo y del patriarcado, pero es necesario unir fuerzas, se deben erradicar todos los contenidos machistas y sexistas de todo gobierno, garantizar también las sanciones y la legislación adecuada".

La conferencia que impartió la titular de la Conavim se denominó "El papel de los municipios en las alertas de género" y fue ayer mismo que se realizó la instalación del Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que encabeza la alcaldesa Marina Vitela en conjunto con representantes del Ayuntamiento.

Alerta