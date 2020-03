El Maratón Lala, un desafío incluyente

- El Maratón Internacional Lala es una competencia incluyente, que desde tiempo atrás, reconoce el esfuerzo de los participantes discapacitados, a quienes premia en una categoría especial para ellos.

El domingo pasado durante la celebración de la trigesimasegunda edición de la tradicional competencia, el chihuahuense Rubén Corral Chávez se adjudicó la primera posición, mientras que el lagunero Andrés Flores Facusseh, en su primera participación, se quedó con el subcampeonato.

De 61 años de edad, el originario del Estado Grande, se mostró contento que los organizadores de la prueba atlética, tomen en cuenta a los de capacidades diferentes, así como él, que es invidente, debido a una retinopatía óptica tóxica, desde hace un cuarto de siglo.

"No veo nada desde hace 24 años, en el año 1996 corrí, pero en el 97' me quedé ciego, agarré el vicio y no participé, pero desde 1998 para acá, lo corro cada año" dijo el corredor invidente.

Reconoció que el Maratón no fue fácil en esta ocasión, ya que a partir del kilómetro 30 se sintió mal, al sufrir de calambres "creo que fueron los tenis que recién estrené, ya venía caminando, pero le metimos al final porque nos venían alcanzado y al final gané".

Para el próximo año desea regresar a la Comarca, ya que el apoyo que recibe durante el recorrido es excepcional, ya que la gente brinda el ánimo y porras de todos corazón, lo siente en su máxima expresión.

Sobre el correr sin poder ver comentó "es lo más difícil, pero los demás sentidos se agudizan en todo, escuchas los pasos de la demás gente, el guía también cuenta mucho, sin ver escuchas los gritos, pero alguien te da las órdenes, es un ángel de la guarda"

También confesó que ya se acostumbró a la ceguera, por lo que ya no le gustaría volver a ver, a pesar de que hace de todo, al cocinar y lavar la ropa a su esposa, que también es discapacitada, por lo que es una forma de vida.

"Trabajo pelando camarones en un restaurante, la vida sigue, así que aquí andamos, de la casa camino seis cuadras para esperar al camión, es una vida común la que vivo, pero ya estoy habituado a lo que hago".

A pesar de quedar segundo en la categoría, el corredor lagunero Andrés Flores Facusseh, vivió un momento emocionante, al participar en su primer maratón, en el que estuvo cerca de llevarse el título.

"Me quise preparar primero, hice varias carreras durante dos años, con una planeación de correr el maratón y creo que me salió bien. Mi preparación fue entrenamiento, alimentación y descanso, dando lo mejor de mi, para poder llegar a donde estoy ahorita".

Desde hace 6 años, debido a un accidente automovilístico quedó invidente, aunque eso no impidió que continuara con sus rutinas de ejercicio de toda la vida.

"Después de mi accidente, seguí haciendo ejercicio en el gimnasio, luego de 3 años, decidí correr en las pistas, entrenarme, gracias a Dios me ha ido muy bien." Sus guías fueron Roberto Zamora y Carlos de la Torre, quienes lo ayudaron cada uno, por espacio de 21 kilómetros, para que cruzara la META con un excelente tiempo.

"Tuve el apoyo de personas como ellos, jóvenes, de equipos y amigos que me dieron consejos, para llegar a donde estoy. He realizado varios medios maratones, fui conociendo guías y con cambios, estoy con Bengalas y conocí a estos jóvenes que me apoyan". Reveló que fue un poco difícil el Maratón Lala, sobre todo en los últimos kilómetros, con varios bordos y curvas, pero al final logró el objetivo, pero con la preparación previa que tuvo de base, considera que lo hizo bien.

A sus 49 años indicó que esta fue una oportunidad que le dieron de salir adelante, de demostrar que sí pueden, esperando que para la siguiente edición, corran más discapacitados para que se motiven, al igual que ellos.

"Es algo bonito, que tengamos ese mérito y objetivo de hacer las cosas, para mi es un orgullo, de llegar a donde estoy, es difícil, pero se facilita con la ayuda de gente, dedicación, entrenamiento, se puede lograr, estamos listos para el 2021".

De la Torre, uno de sus guías, recordó que cuando Andrés entró al club de corredores Bengalas, decidieron apoyarlo, ya que entró decidido a mejorar tiempos.

"Un amigo ya lo conocía, por medio de Daniel (Ortiz) lo entrenamos y ya hacemos equipo", indicando que se entrenan a la par, para tener la misma resistencia en determinadas carreras.

Es algo muy bonito que el Maratón inculque esta categoría, porque el límite del ser humano es la mentalidad, no hay discapacidad más grande que la mentalidad negativa del ser humano.

Zamora por su parte expresó: "A partir del medio maratón, en la segunda mitad me tocó el relevo, hicimos el cambio y veníamos con todo, fue algo bonito, nosotros somos sus ojos, es una responsabilidad, gracias a Daniel Ortiz que nos recomendó correr con él".