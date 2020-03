Carmen Salinas manifiesta su apoyo a las mujeres

Carmen Salinas pide que todos se unan a la iniciativa Un Día sin mujeres el próximo 9 de marzo porque dice estar harta con tanta inseguridad e injusticias que las mujeres viven día con día en nuestro país.

"Tenemos que solidarizarnos ante tanta injusticia y brutalidad, sobre todo contra las niñas, no saben cómo me angustia la violencia contra las mujeres", dice la actriz.

Explica que ese día le pidió a todas las mujeres de su familia no salir de casa, no comprar nada y a su hija que tampoco abriera el restaurante que fundó hace 19 años para ella.

Salinas agradece que a ella nunca la hayan violentado, pero recalca, ese no es motivo para no solidarizarse con todas las mujeres que han sufrido abusos, como el caso de María Elena, hija de la actriz Lola Beltrán, quien compartió una historia a través de redes sociales, donde asegura que fue abusada por su primo José Manuel, hecho que molesta y angustia a la productora de Aventurera, quien asegura, era muy amiga de Lola.

Por ello, pide a todos los que tengan una niña que la cuiden.

"No deben dejarlas con el tío, con el primo, si hasta el papá llega a fallar, ¡cómo es posible que comentan ese pecado!

Desgraciado, maldito viejo que violentó a mi niña María".

Salinas dice que nunca vio a María Elena como una niña retraída, siempre la veía contenta, por eso le sorprendió la noticia, pero también le dio gusto que la cantante denunciara y "dejara ir lo que le hacía daño". "No me he comunicado con ella, pero lo haré, le diré que no tenga miedo, que la prensa y que todos nosotros estamos con ella, la conozco desde chiquita, la adoro, si ustedes tienen una niña tienen que entenderla".

La actriz fue la madrina del álbum conmemorativo por el 80 aniversario del equipo de beisbol, los Diablos Rojos de México. "Soy muy fan de este equipo, me encanta", indicó.