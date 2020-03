Herrera y Romo anuncian relevos

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, confirmaron una serie de cambios para las dependencias que encabezan.

Entre los movimientos calificados de "muy importantes" en conferencia de prensa, Romo Garza decidió invitar a Adalberto Palma Gómez y a Eugenio Nájera Solórzano a sumarse a la Oficina de la Presidencia.

Hasta ayer Palma Gómez fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Nájera Solórzano se desempeñaba como director de Nafin y Bancomext.

En tanto, Carlos Noriega Romero deja la subjefatura de la Oficina de la Presidencia para ocupar la dirección general de Nafin y Bancomext, y Juan Pablo Graf fue designado presidente de la CNBV. Todos los nombramientos entraron en vigor a partir de ayer. En conferencia de prensa conjunta, Herrera destacó que la importancia de hacer el anuncio de manera conjunta es que "hemos estado trabajando de manera muy constructiva".

"Sobre todo en lo que tiene que ver con temas de crecimiento económico e inversión del sector privado, y nos parecía una manera de subrayar el espíritu de colaboración entre la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Hacienda".

En su momento, Alfonso Romo expresó: "Le pedí a Adalberto y a Eugenio que me ayudaran porque la tarea ahora, junto con la Secretaría, de impulsar el crecimiento es la prioridad numero uno; no tengo duda y lo hemos dicho en varias ocasiones, que si no hay crecimiento, no hay combate a la pobreza, no hay cumplimiento de la agenda 2030 ni nada".