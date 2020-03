Denuncian polvo en sus viviendas por cementera

Vecinos cercanos a la cementera Cemex denuncian la descontrolada emisión de polvo que llega hasta sus viviendas; prueba de ello es la capa grisácea que se acumula en sus vehículos. Piden a las autoridades correspondientes frenar el problema ya que se encuentran preocupados por su salud.

"Hemos vivido desde hace mucho tiempo aquí, siempre hemos tenido ese problema pero ahora es mucho más fuerte", dijo Giovanna, vecina de la colonia Las Luisas, quien exige una solución.

Javier Rodríguez, titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Coahuila (Propaec), informó que como parte de los recorridos de regularización en las empresas pedreras en todo el estado, se mantiene abierto un expediente contra Cementos Mexicanos, por la falta de una serie de permisos.

"Si bien Cemex es cementera que es competencia federal, la extracción de material para su elaboración que es de un cerro, ya lo hace competencia del estado. Ya con Cemex hemos tenido varias visitas de inspección, se le han pedido ciertos estudios, ciertos permisos con los que no contaban, y pues bueno ahorita estamos en un proceso abierto en cuanto a ello", dijo el funcionario.

A dicho expediente se acumulará la queja que exponen los vecinos de Las Luisas, situación que no se tenía conocimiento por parte de la procuraduría.

"No sabíamos que llegaban hasta los vecinos de Las Luisas, pero sí teníamos conocimiento que en su emisión de partículas no estaban dentro de la norma…Una vez que solucionemos y regularicemos a la empresa en teoría y en la práctica no debería de pasar eso. Porque quiere decir que ya sus límites van a estar dentro de lo que marca la norma en cuanto a emisión de partículas", aseguró Rodríguez.

El titular de la Propaec reconoció que este tipo de procedimientos son tardados, sin embargo, en el tema de Cemex en un par de meses se podría tener una resolución.

"Esos procesos son tardados porque entra en un proceso abierto. La ley marca que hay que darles dependiendo del asunto de 15 a 20 días hábiles para contestar, ellos ya van un poco adelantados, estamos en la etapa final, espero que para dentro de dos meses ya tengamos el expediente cerrado", dijo.

Rodríguez pidió a los vecinos afectados, levantar una denuncia por las molestias que ha ocasionado, de forma directa en el 844-698-1088 debido a que la procuraduría no cuenta con oficinas en la región Laguna.