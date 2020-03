Se suma San Pedro a paro nacional

El Ayuntamiento de San Pedro se sumará al paro nacional #UnDíaSinNosotras.

La alcaldesa, Patricia Grado Falcón, dijo que la decisión de trabajar o no ese día en la presidencia municipal será opcional para las mujeres, pero que acepta su decisión de apoyar el movimiento.

"Yo he leído mucho respecto al día 9 en cuanto a voces a favor y en contra, pues hay gente que puede decir que es exagerado manifestarte el día 9, pero yo les digo que la mujer que ha sufrido de violencia de género, que ha sufrido en carne viva amenazas de muerte, que ninguna medida es extrema para mantener una igualdad entre seres humanos, que no tiene que ver con el sexo sino con una igualdad de personas". dijo la alcaldesa.

Mencionó que hay voces que dicen que es un movimiento exagerado y feminista, pero que no lo considera así, pues las mujeres, dijo, deberían exigir sus derechos: "Quizá no en el reclamo porque te lleva a la violencia y eso siempre genera más violencia, pero sí en un pedimento justo, histórico y ancestral. Yo les di a las mujeres de mi Administración la libertad de que ellas escojan, si se van o si van a trabajar, y las que vayan a trabajar nos vamos a poner de púrpura y vamos a manifestar que estamos a favor, sobre todo, de la igualdad de género, de un alto a la violencia, ya que nosotras no tenemos las mismas fuerzas físicas que un hombre, no estamos en igualdad de circunstancias, nunca, pues hay una diferencia biológica y creo que cualquier esfuerzo que se haga de manera pacífica... estoy a favor de ello", dijo la autoridad.

Mencionó que a veces la gente ve la forma y no el fondo y que considera que habría que preguntarles a todas las mujeres que han sido violentadas su punto de vista. "Como servidora pública puedo decir que me parece que es justa la manifestación pacífica", acotó.