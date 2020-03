Gossip Girl ya tiene nuevo elenco

Se ha dado a conocer la actriz que protagonizará a "Serena", además de anunciar a quienes más formaran parte del nuevo elenco de la serie Gossip Girl, en esta nueva secuela se verá cómo ha cambiado Nueva York y los personajes de la primera serie que tuvo seis temporadas.

La actriz y cantante de Chicago, Emily Alyn Lid, ha sido la revelación más esperada de esta secuela, ya que ella protagonizara el papel de "Serena Van der Woodsen", quién era interpretado por la actriz Blake Lively.

"Emily Alyn Lind interpretará al equivalente de 'Serena Van der Woodsen' en esta nueva versión de Gossip Girl.

En el reboot, su personaje llevará el nombre de 'Audrey', una chica perteneciente a la clase más elitista de Nueva York quien ya pasó mucho tiempo en la misma relación y comienza a preguntarse qué más hay por ahí", informó Vogue.

Al elenco se unen los actores White Peak, Eli Brown, Jonathan Fernández, Jason Gotay, para este proyecto que tendrá diez episodios, mismo en el que podrá verse como después de ocho años todo ha cambiado.

"Ocho años después de que el programa original se oscureciera, una nueva generación de adolescentes de escuelas privadas de Nueva York se introdujo en la vigilancia social de 'Gossip Girl'", informó The Wrap.

Emily Alyn Lind es una actriz y cantante de origen estadounidense.

Nació el 6 de mayo en Chicago, Illinois. Desde pequeña estuvo relacionada con la industria cinematográfica, pues es hija de la actriz Barbara Alyn Woods y el director John Lind, es por eso que comenzó su carrera desde su niñez, haciendo su debut cinematográfico con un pequeño papel en la película The Secret Life of Bees (2008).

Emily Alyn Lind ha participado con directores de la talla de Gaspar Noé en la película Enter the Void (2009) y Clint Eastwood en J. Edgar (2011). Su primer papel grande lo obtuvo en el filme de terror The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (2013).