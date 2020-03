Smashing Pumpkins anuncia secuela de 'Rock Invasion Tour'

La banda estadounidense Smashing Pumpkins anunció que hará la segunda parte de su gira mundial Rock Invasion que inició en 1993 para promocionar su álbum Siamese Dream, la secuela comenzará en abril próximo.

La nueva gira tendrá como punto de partida la ciudad de Kentucky y terminará en Carolina del Norte a principios de mayo, incluyendo paradas en festivales como Beale Street y Shaky Knees.

"Ha pasado un buen tiempo desde que hemos tocado en un show de rock and roll en vivo”, dijo el líder, Billy Corgan, en un comunicado, de acuerdo con el medio británico Kerrang! "Así que tengan en cuenta: esta gira no será para los débiles de corazón y ciertamente hará eco de los modos dinámicos en los que construimos nuestra reputación en vivo".

Para saber más detalles de Rock Invasion Tour 2, los fans podrán ingresar al sitio oficial web de la banda. Cabe recordar que en una reciente entrevista para la estación de radio Nashville 102.9 The Buzz, Corgan adelantó algunos detalles sobre su nuevo trabajo discográfico, hasta ahora cuentan con 21 temas que han trabajado durante un año.

No obstante el músico se reservó la fecha de lanzamiento así como los títulos, aunque advirtió que será un álbum muy diferente a lo que han hecho anteriormente. La última producción que dio la banda fue hace dos años con Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.