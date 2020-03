El rapero Lil Uzi Vert podría colaborar con The Backstreet Boys

Después de haber lanzado su canción The Whay, el rapero estadounidense Lil Uzi Vert, ha sido invitado por Kevin Carter de The Backstreet Boys para que colabore con ellos en su próximo álbum.

Al inicio de la canción The Whay, se escucha el sampleo de la canción I Want It That Way, que fue un éxito de la agrupación estadounidense a finales de los noventa, sin embargo, la canción de Uzi, es completamente distinta.

A través de su cuenta de Twitter, Kevin Carter invitó al rapero a colaborar con la agrupación:

“Ahora vas a tener que aparecer en nuestro próximo álbum #liluzibackstreetboys #ThatWhay”, escribió el cantante.

Por su parte, el rapero agradeció la mención e invitación de Kevin Carter “Thanks Nick”, así lo dio a conocer la revista “Complex”.

La invitación de Kevin Carter ha dejado ver que la banda de los noventa prepara álbum, por el momento la agrupación se encuentra realizando una gira por Norteamérica promocionando su álbum “ADN”.

Finalmente, el tema The Whay, movió los recuerdos en Kevin Carter, pues compartió un vídeo en donde está cantándole a su hijo en versión acústica un parte del tema I Want It That Way, mismo en el que expresó:

“Puede que sea una estrella pop en el camino, pero lo más importante para mí es ser padre y esposo amoroso en casa. Es la única forma en que LO QUIERO. #iwantitthatway #ThatWay”.