Leticia Calderón permitiría a sus hijos visitar a Juan Collado

La actriz Leticia Calderón aseguró que no se niega a que sus hijos, Luciano y Carlo, acudan al Reclusorio Norte a ver a su padre, Juan Collado, quien está preso por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero que de ninguna manera irán solos.

“Si Juan me lo pide por supuesto que los llevaría, los niños no es que quieran ir, pero si su padre los busca acudirán, pero tienen claro, que no quieren ir ni con el tío, ni con el hermano, ellos acudirían, pero conmigo y es obvio”, dijo a medios de comunicación.

La actriz reveló que el mayor de sus hijos, Luciano, de 17 años ha sido muy claro en negarse a ir a la cárcel a ver a su padre.

“Carlo dice que va, pero conmigo, Lucianito en su sinceridad, de este Síndrome de Down que es maravilloso, porque no tienen tapujos, dijo que no quiere ir porque se pondría muy triste de ver así a su papá en esa situación y tiene toda la razón”, compartió.

La comunicación que padre e hijos mantiene se ha visto reducida por las condiciones propias de este proceso que inicio desde julio de 2019.

“De repente habla, pero, sabe que respeto sus tiempos, y si no los llama tan seguido es porque no quiere que lo vean así, hay que entenderlo, es una situación difícil para él. En el momento que me diga que quiere verlos los voy a llevar, a lo mejor no tengo por qué entrar, pero, efectivamente tengo que estar ahí para apoyar a mis hijos”, sentenció.

Finalmente, dejó en claro que entiende la situación en la que está envuelta la también actriz Yadhira Carrillo, actual pareja de Collado, a quien se le ha señalado como la tercera en discordia y causante de la separación de la familia Collado Calderón.

“Entiendo que cree en la versión que le contaron, no es la realidad, pero lo entiendo, tampoco va a llegar un hombre a decirle: ‘qué crees tengo dos hijos, soy casado, pero, me estoy escapando para verte’, nadie llega así. Es evidente que Juan me engañó varias veces, claro de eso me enteré después, pero también le creí y está bien, gracias a eso tengo dos hombres maravillosos que me esperan en mi casa, estás enamorada y crees. No me arrepiento para nada, pasé una temporada maravillosa y gracias a eso tengo dos hijos maravillosos, y por ese simple hecho, le viviré eternamente agradecida a Juan Collado”, concluyó.