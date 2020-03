Metallica celebra 34 años del lanzamiento de 'Master of Puppets'

Este martes a través de redes sociales Metallica, la banda conformada actualmente por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, celebró al trigésimo cuarto aniversario de su disco "Master of Puppets".

Durante la década de los 80 la banda de thrash metal, se había colocado como el mayor exponente del género en gracias al éxito de sus primeros dos discos "Kill 'Em All" y "Ride the Lightning".

Pero el la obra maestra de los californianos llegaría el 3 de marzo de 1986, cuando dieron a conocer "Master of Puppets". Grabado entre septiembre y diciembre de 1985, el tercer álbum de Metallica fue lanzado por el sello discográfico Elektra Records y se convirtió en el primer disco de oro de la banda al lograr vender 500 mil copias en Estados Unidos.

Con un total de 8 canciones, Master of Puppets representa el último trabajo junto al bajista Cliff Burton, quien fallecería ese mismo año debido a un accidente en carretera. El tema que abre es "Battery", la cual tiene un intro melódico, para luego regresar al sonido agresivo de James Hetfield y compañía.

La canción homónima del disco puede ser la más representativa del grupo, ya que es la canción que más veces han tocado en vivo. Otro de los himnos que contiene este material es "Orion", la cual fue compuesta por Cliff Burton y muestra la gran técnica que tenía al tocar su instrumento.

Orion fue el tercer tema instrumental de Metallia, después de (Anesthesia) "Pulling Teeth" y "The Call of Ktulu" y fue la canción que se usó en el funeral de Burton.

El resto de temas que completan este clásico del metal son "The Thing That Should Not Be", "Welcome Home" (Sanitarium), "Disposable Heroes", "Leper Messiah" y "Damage, Inc".

Los usuarios en redes sociales reaccionaron con ante la publicación por el aniversario del que para muchos es el mejor álbum de Metallica, no de los más connotados fue el actor Jason Momoa, quien compartió la publicación en sus historias de Instagram.