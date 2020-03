Niegan recursos para creación de Centro de Justicia para las Mujeres en Gómez Palacio

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) desaprobó el apoyo financiero para la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres en Gómez Palacio al considerar que el espacio físico que propuso la Fiscalía General del Estado de Durango no era el idóneo pues se trata del edificio donde antiguamente operó el Centro de Readaptación Social (Cereso).

“El viernes nos reunimos, no aprobamos el apoyo financiero para el Centro de Justicia porque está en un espacio que el comité consideró que no era el mejor, es un exCereso y la mala vibra para las mujeres no es necesario como acarrearla para allá”, señaló en su visita a La Laguna, María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Conavim.

En este sentido y después de la cancelación del subsidio por parte del Comité de Evaluación de Proyectos, la Conavim pidió a las autoridades que se presente otra propuesta en 2021, con la recomendación de que sea un parque público en donde primero la gente vaya y lo reivindique como un espacio propio. “En todo caso platicaremos nuevos porque la Fiscalía nos presentó el exCereso y el comité en pleno consideró que no era el mejor espacio”, apuntó.

Este martes, Ochoa Ávalos estuvo en la Expo Feria de Gómez Palacio para impartir la conferencia “El papel de los municipios en las alertas de género”. Habló acerca de cómo los municipios pueden generar una política de atención de violencia contra las mujeres además de recordar que Gómez Palacio cuenta con Alerta de Género por lo que se tienen que redoblar esfuerzos para diseñar políticas públicas y evitar más delitos que afecten la vida y la seguridad de las mujeres.