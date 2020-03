Rayados aún sin negociaciones para renovar a Marcelo Barovero

Para agregarle un problema más a los desahuciados Rayados, Marcelo Barovero, anunció que no hay charlas para renovar el contrato.

El portero argentino quedará libre al término de este torneo y no sabe qué le aguarde el destino.

"Hasta donde yo sé, nadie se ha acercado con mi gente para hablar al respecto de una posible renovación", dijo el "Trapito" en conferencia de prensa.

Pero en estos momentos, "lo que menos interesa es eso, hoy todos debemos de enfocarnos en salir de esta crisis que en buscar cuestiones personales".

Y en el tema de la crisis que vive el campeón del futbol mexicano, Barovero afirmó que todo es cuestión "futbolística, mucho dirán otras cosas o especularán otras cuestiones, pero la realidad es que el ambiente es bueno, obvio no es el mejor si no has ganado en el torneo, pero no hay diferencias, hay unión para tratar de salir adelante".

Puso en claro que muchos juegos "tuvimos que haber salido con otro resultado, un resultado a favor, pero el futbol es así, cuando los postes o los errores llegan, hay que dejarlos pasar y trabajar para remediar esto".

Mañana miércoles los regios jugarán contra FC. Juárez por las semifinales de Copa, lo que puede ser un bálsamo dentro del mal momento en la Liga.

"Puede ser es verdad pero no oculta nada. Ahora hay que pensar en la Copa, en el rival, y después luchar por el torneo, porque aún hay posibilidades, aunque sean muy lejanas".