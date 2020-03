Equipo de basquetbol debuta a su aguador y responde con un increíble tiro

Lee es ayudante del equipo, recoge las pelotas en los entrenamientos, proporciona agua a los jugadores y anima al equipo en cada uno de sus partidos; sin embargo, la noche en la que Jackson St enfrentó a la UAPB, fue especial.

Thomas Lee debutó en la NCAA y no habían pasado ni dos minutos de ingresar a la cancha cuando sorprendió a todos los asistentes con un increíble triple.

Conocido como "Snacks", volvió locos a todos los aficionados y compañeros presentes en la cancha, dándole una alegría más a su equipo en la liga universitaria.

SNACKS FROM STEPH CURRY RANGE!#JacksonState’s student manager Thomas “Snacks” Lee suited up and checked in for the final two minutes versus #ArkansasPineBluff #SWAC #Goat pic.twitter.com/2KYR3iTMnV