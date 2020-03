Irina Baeva me denigra como mujer: Laura Bozzo

Irina Baeva continúa en medio de la polémica con las reacciones que ha generado tras ser descartada como conferencista en el evento a favor de la mujer, What a Woman, pues ahora fue famosa conductora Laura Bozzo quien manifestó estar de acuerdo en que la actriz no tenga participación en dicho evento.

La peruana argumentó para el programa El Gordo y la Flaca que, "muchas mujeres que han luchado y se han roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres, no se sienten representadas por alguien como Baeva".

"No eres inspiración para ninguna, tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras", dijo Bozzo.

Las palabras de Laura causaron que Irina fuera abordada por los reporteros en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México donde fue cuestionada sobre las ya mencionadas declaraciones, a lo que respondió:

"No tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de eventos yo creo de Televisa, nunca jamás me ha dicho en persona creo, como te digo, tomar las críticas de quien vienen y finalmente nunca escucharles la crítica a alguien a quien nunca le pedirías un consejo", dijo la actriz de origen ruso.

Cabe señalar que, Laura Bozzo arremetió duramente a Baeva en su participación especial en para el programa de espectáculos de Univisión, mencionando que fue ella quien destruyó una familia.

"Mi madre me decía con el ejemplo se educa y yo digo ''¿cuál es el ejemplo que nos va a dar la señora Irina Baeva?, ¿cuál es el motivo de inspiración?, ¿cuál es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar sin depender de ningún hombre y salir adelante, ¿cuál es la inspiración de Irina? ¿el haberte metido y haber destruido una familia?'", declaró Laura Bozzo para el programa El Gordo y la Flaca.