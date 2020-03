La conductora Galilea Montijo demostró sus habilidades que es una persona que sabe inyectar, esto luego que la actriz y cantante Belinda estaba muy enferma de influenza y fue la presentadora quien le ayudó a mejorar.

El momento quedó inmortalizado en un video del espacio LatinUs, proyecto de Carlos Loret de Mola y en él se vio que la jalisciense tiene una muy buena mano pues la intérprete de "Sapito" no sintió ningún tipo de dolor. Al inicio del clip se ve a las dos caminando llegando al teatro donde se presenta "Hoy No Me Puedo Levantar", donde la exjuez de "La Voz" tendría un ensayo para su presentación en el musical.