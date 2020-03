Jesús Ochoa será el 'marido perfecto' de Lisa Owen

La actriz mexicana Lisa Owen, regresa a la comedia al lado de Jesús Ochoa, ahora en la puesta en escena El marido perfecto, que se estrenará en abril, en Puebla, para luego presentarse en la Ciudad de México.

"Es la historia de un matrimonio que cumplió sus bodas de plata y quieren rememorar lo que hicieron en su boda, con el mismo vestido, el mismo hotel donde se casaron, todo, todo igual, pero 25 años después", adelantó la actriz a Notimex, durante un descanso en la sesión de fotos.

Jesús Ochoa y Owen ya han trabajado juntos en comedia y como pareja, fue en 2001, cuando hicieron la cinta El segundo aire, por lo que ahora la actriz se siente muy confiada.

"Hacía tiempo que no tenía un proyecto de comedia y me encanta trabajar con Chucho, siempre es diferente, es inesperado y yo lo único que tengo que hacer es seguirlo, con él ninguna función es igual y eso es un reto que cada noche hay que resolver, eso me emociona", compartió.

Para la actriz y escritora, hacer teatro es la graduación de una actriz, porque, en el entarimado, sí se tiene que actuar.

"Me gusta hacer cine, teatro y televisión. Pero, tengo claro que el teatro es de los actores, porque puede que no actúes y en televisión y cine no pasa nada, sacas el proyecto, eso no pasa en teatro, ahí sí es indispensable actuar. Es decir, el teatro es de los actores, el cine de los directores y la televisión de los productores", explicó.

"En teatro el actor lleva el ritmo, claro que lo pone el director, aunque ya en función, pues es tu ritmo y cada noche es diferente y eso es lo que lo hace espectacular, lleno de adrenalina y con Chucho más, es que es divertidísimo, sólo tengo que seguirlo y ya está", ahondó.

La actriz sólo se dedicará a este proyecto, pues asegura que nunca ha podido tener dos proyectos a la vez.

"Balanceo entre hacer teatro, televisión y cine, pero, la verdad es que mi filosofía de trabajo es sólo ocuparme de un proyecto a la vez, no podría ser de otra forma porque me vuelvo loca y a nadie le conviene", expresó.

El marido perfecto es una producción de Rubén Lara y se estrenará el próximo 23 de abril en Puebla. Tendrán una gira y después harán temporada en la Ciudad de México.