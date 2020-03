Rechaza AMLO renuncia de coordinador del programa 'Sembrando Vida'

Durante su conferencia de esta mañana de martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Javier May, responsable del programa "Sembrando Vida", "se queda" en el cargo.

El mandatario indicó que no aceptó la renuncia de May. Además, dijo que el decreto por el que se le quita responsabilidades en el programa será revertido, pues no se le consultó.

El presidente López Obrador confirmó que May presentó su dimisión al cargo por diferencias con la titular María Luisa Albores, y adelantó que revertirá el decreto del pasado 1 de marzo que le quita facultades al funcionario federal.

"Ese decreto no fue consultado, ni se me presentó, y se va a revertir, como también no va a haber la renuncia", dijo el mandatario.

El presidente López Obrador señaló que en su gabinete hay posturas distintas, y mujeres y hombres libres con criterios.

"Necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas, sin abyección. Manteniendo cada quien su libertad y su criterio, nada de que señor presidente qué hora son: las que usted diga señor presidente".

López Obrador rechazó que el Programa "Sembrando Vida" esté en riesgo. "No, va muy bien el programa, es que hay diferencias como en todo".

El presidente López Obrador dijo que la secretaria María Luisa Albores y Javier May, ya hicieron las pases y se reconciliaron.

Ayer lunes, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Javier May Rodríguez, presentó su renuncia a la Secretaría de Bienestar tras acusar a María Albores, titular de la dependencia, de haber "abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa".

En la misiva, que fue ya con copia a la Secretaría, Javier May explica que por los motivos mencionados anteriormente "no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación".

Y subrayó que de momento las actividades programadas quedarán suspendidas.

"Sembrando Vida" ha sido uno de los programas prioritarios de la Secretaría del Bienestar y está definido como "una estrategia de productividad campesina y generación de comunidad que busca rescatar al campo y reactivar la economía local".

"El programa incentivará a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos", dice el sitio web de la dependencia sobre el programa.