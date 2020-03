Diego Lainez estaría fuera para el Preolímpico

La intervención quirúrgica a la que fue sometido el volante Diego Lainez le restó todavía más posibilidades para tomar parte del Preolímpico de la Concacaf Guadalajara 2020 con la Selección Mexicana Sub-23, admitió el técnico Jaime Lozano.

El elemento surgido del América fue operado el 15 de febrero debido a que presentó un cuadro de apendicitis que lo ha mantenido alejado de las canchas.

"Hay que esperar eso, lamentablemente si tenía algunas posibilidades, pero eso (la operación), las redujo muchísimo, porque se necesita que tome su mejor estado de forma, no tiene tantos minutos, entonces no será fácil", dijo Lozano.

En entrevista con Notimex, el estratega comentó que Gerardo Torrado, director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), está en pláticas con la dirigencia del Betis para que puedan ceder al jugador.

"Gerardo Torrado ya ha hablado con la directiva desde hace dos o tres semanas. Hay una posibilidad de que lo podemos llamar para el Preolímpico", apuntó el "Jimmy".

Mientras que en el caso del defensa Edson Álvarez, elemento del Ajax de Holanda, explicó que tiene la posibilidad de formar parte de la competencia en la que se buscará el boleto a Tokio 2020.

"Sabemos que desde el mundial pasado (Rusia 2018) se ha ganado un lugar muy importante en la selección mayor y sabemos que es complicado que esté, sobre todo también por el compromiso que tiene la mayor".

Explicó que, pese a que le hubiera gustado un mayor tiempo de trabajo con los jugadores, decidió ya no llevar a cabo un último micro ciclo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

"Tuvimos la última concentración, nos queda una más cortita, por estos temas de prestar a cada rato jugadores, por eso se determinó quitarla, con el objetivo de ayudar a los clubes, de que no vengan cada dos o tres semanas, que los puedan tener hasta el 15 de marzo y esperamos que todos los clubes sigan apoyando y nos puedan prestar a sus jugadores" estableció Lozano.

Aceptó, sin embargo, que no es lo "ideal" el haber trabajado con diferentes grupos de jugadores durante el proceso, "lo mejor hubiera sido que tuviéramos una base de 20 ó 25 jugadores y sobre esos poder trabajar. En estos tres micro ciclos nunca he podido tener la misma convocatoria, por ejemplo, en esta convocatoria no pude llamar a los jugadores que están en equipos que juegan en 'Concachampions'. Los micro ciclos claro que sirven, pero hubieran servido más si hubiéramos tenido disponibles a todos los jugadores", sentenció.