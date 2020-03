Inicia el Censo de Población y Vivienda del Inegi

Lucía es parte del equipo de 970 encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que visitarán diariamente los domicilios en Torreón para aplicar los cuestionarios del Censo de Población y Vivienda. Su deber es tocar a las puertas de cada vivienda y debe ir debidamente identificada con chaleco y sombrero con logotipo del Inegi, además de portar de manera visible su credencial con fotografía, holograma y número de folio. Quienes deseen verificar su identidad pueden hacerlo llamando al número telefónico gratuito 01-800-111-4634 y en el sitio de internet censo2020.mx, donde pueden ingresar el número de folio del entrevistador para corroborar la información.

"Tenemos instrucciones específicas de no pasar a los domicilios, las personas deben responder el cuestionario en el límite de su vivienda, no podemos ingresar aunque nos inviten; si nos ofrecen agua, la tomamos afuera, el gesto se agradece, pero es parte de las medidas de seguridad hacia los propios ciudadanos, para que no tengan desconfianza del personal del Inegi", explicó.

Los encuestadores del Inegi diariamente estarán recorriendo alrededor de 100 mil kilómetros cuadrados para censar un promedio de 2 millones de viviendas al día. En Coahuila serán 5,500 personas las que participarán en el Censo de Población y Vivienda.

Del 2 al 27 de marzo, 151 mil entrevistadores del Inegi, debidamente identificados, recorrerán más de dos millones de kilómetros cuadrados para visitar todas las viviendas del país.

Hay 1.2 millones de inmuebles en el estado, de los cuales, 1.1 millones son viviendas y 900 mil están habitadas, lo que se traduce a cerca de 50 mil cuestionarios diarios. Serán más de 75 mil manzanas urbanas y 10 mil localidades rurales.

Cuestionarios