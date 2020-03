Jennifer López sufrió por no ser nominada al Oscar

Ni haber roto con Batman (Ben Affleck) o el cantante Marc Anthony, le dolió tanto a Jennifer López.

Lo que le caló hasta los huesos, es que no haya sido nominada en la pasada entrega de los Oscar como Mejor Actriz, por su papel en la película Hustlers.

En entrevista en el evento Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus Tour, que se llevó a cabo en la ciudad de Inglewood, en Los Ángeles, California, la actriz y cantante admitió frente a Oprah Winfrey que se sintió dolida y decepcionada. Reconoció que los buenos comentarios que había recibido sobre su interpretación de una estafadora le llenaron de ilusiones.

"Estaba triste porque había muchas expectativas. Recibí tantas buenas críticas, más que nunca en toda mi carrera. Y hubo muchos (titulares) de: 'Será nominada al Oscar. Sí pasará. Si no la nominan habría que estar loco'", explicó.

"Entonces, mientras leía estos artículos pensaba: "Ay, Dios mío. ¿Pasará?... Pero no pasó y me sentí un poco decepcionada". La cantante y actriz confiesa que sufrió sobre todo por su equipo, con el que cuenta desde hace más de dos décadas y al que sentía que decepcionaba al ni siquiera ser propuesta para la estatuilla de la Academia. Pero la tristeza es pasajera y Jlo lo sabe: "¿Por qué haces esto. Quieres que la gente diga que hiciste un buen trabajo, y me di cuenta: 'No, no necesitas eso, haces esto porque lo amas'", al tiempo que me di cuenta de que: "no necesito este premio para decirme que soy suficiente", zanjó ante Winfrey. Y aunque los Oscar no valoraron a Jennifer López como ella creía sí lo hicieron los Globos de Oro, los Premios del Sindicato de Actores y los Premios Independent Spirit, en los que fue nominada a Mejor Actriz de Reparto.