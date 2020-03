Mantienen acciones para prevenir dengue en San Pedro

El Departamento de Salud Municipal informó que en San Pedro siguen los operativos para evitar que se desarrolle el mosquito transmisor de enfermedades como el dengue y demás vectores.

"La estación invernal aún sigue, y debido a las temperaturas que imperan, no hay mosquitos, sin embargo nuestra labor es preventiva, y la indicación de la alcaldesa Patricia Grado Falcón es trabajar en lo que se necesite para que no existan posibilidades de que el mosquito y otros vectores que transmiten enfermedades, no logren desarrollarse al llegar su etapa de gestación", dijo el director de Salud Municipal, Víctor Quirino.

Comentó que actualmente el personal de vectores trabaja en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 7 y están atendiendo el sector 1091, donde se ubican las colonias FONHAPO, Barrio Monterrey, Las Palmas y El Ancora.

Agregó que se trabaja en un solo frente para atacar a los vectores que transmiten enfermedades, es decir mosquito o garrapata, para lo cual se realizan una serie de acciones en las diferentes áreas o domicilios.

Señaló que se realizan acciones de abatización, descacharrización y una búsqueda intencionada de vectores, lo cual se conoce como barrido de patios, por lo que se necesita una participación positiva de los habitantes para que permitan el ingreso del personal debidamente identificado a sus viviendas.

El director Víctor Quirino Álvarez dio a conocer que el vector es un insecto transmisor de enfermedades al ser humano, por lo tanto es muy importante frenar su desarrollo evolutivo mediante acciones preventivas, y bajar el índice de enfermedades trasmitidas por estos insectos entre la población.