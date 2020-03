Río Roma cumple sueño al cantar con Thalía

La cantante mexicana Thalía, se unió con el dúo de pop romántico Río Roma, conformado por José Luis y Raúl Roma, para colaborar en su más reciente sencillo, titulado Lo siento mucho, de reciente lanzamiento.

En entrevista, el dueto platicó cómo surgió la colaboración con la mexicana: "Hace cinco años conocí a Thalía, es una mujer espectacular. Me ha grabado canciones durante estos años ", contó José Luis Roma.

"Siempre estaba el 'oye, algún día hay que hacer algo', obviamente para nosotros era un sueño y cuando se me ocurrió esta canción, le hablé en caliente y le dije 'flaquita, escúchate esto' y le encantó", añadió el compositor.

Líricamente, el tema gira en torno a una ruptura amorosa y tras la traición, su relación termina en malos términos.

José Luis explicó que decidieron arriesgarse con una temática diferente: "No todo es amor, no todo en la vida es miel sobre hojuelas y esta es la primera canción donde se nota eso", dijo.

"Lo siento mucho, de veras, porque no vamos a volver a mirar nunca más las estrellas, aunque quieras. Ya me entendiste, ¿verdad? ¿o es que tu hipocresía no te deja? Hoy se te acaba de morir tu pendeja", dice la canción en una de sus estrofas, la última palabra fue imposible de cambiar.

"Thalía me dijo, 'me encanta, flaco, pero ¿cómo vamos a decir lo de pendeja?, ¿lo vamos a decir o le cambiamos?' y le dije 'ya intenté cambiarle, pero lo necesita, si no la canción se vuelve mmm…' y me dijo, 'pues vamos a hacerlo'", contó el cantautor.

Tras cuestionarle sobre el proceso creativo de su nueva obra, José Luis confesó que escribió muy rápido la canción, pues, durante una reunión con sus amigos, la inspiración llegó a él y comenzó a escribir.

"Estábamos en una reunión en mi terraza y un amigo nos enseñó un mensaje que le mandó al ex, con la frase y pocas canciones salen así, como No lo beses, como Caballero de Alejandro Fernández también me salió así", dijo.

"La hice en 15 o 20 minutos, hay otras que en cuatro años no las acabas. Me parece que cuando pasa eso, es por algo y yo sabía que algo iba a pasar con esa canción", agregó el artista hidalguense.

El tema, que marca el regreso de Thalía a la balada pop, se lanzó acompañada de su video musical.

Al inicio del clip, la intérprete luce un traje transparente con destellos brillantes, aunque después los tres cantantes se juntan y aparecen vestidos de negro, en alusión al amor que murió.

"Para el video quisimos hacer un performance de mucho empoderamiento, ella se ve espectacular, como siempre, pero creo que más, porque sale con un vestido transparente, que deja ver lo hermosa que es, por dentro y por fuera. Es una mujer increíble", expresó el intérprete.

Actualmente Río Roma se encuentra en su gira promocional Rojo Tour.

Tras cuestionarles sobre un posible encuentro entre Thalía y el dúo en alguna de las presentaciones de su gira, Raúl confesó que existe la posibilidad:

"Nos encantaría, vienen muchas fechas en el Auditorio Nacional, gira por Centroamérica, Estados Unidos y en alguno de esos shows seguramente estaremos con ella, y va a ser algo que tanto su público como el nuestro va a valorar mucho. No tenemos fecha para el encuentro, pero se va a dar", declaró Raúl Roma.

La canción será incluida en el disco de la cantante y en el próximo material discográfico de Río Roma, que estrenarán a finales de año: "Este mundo se ha vuelto de canción por canción y tenemos planeado sacar varios sencillos, para tener el disco terminado a finales de año", concluyó Luis José Roma.