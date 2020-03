Se suma Madero a paro #UnDíaSinNosotras

El Ayuntamiento de Francisco I. Madero se suma al paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo, aunque será opcional para la empleadas y funcionarias laborar este día.

El alcalde, Jonathan Ávalos, dijo que será decisión de las mujeres que laboran en su administración presentarse este día, no obstante dijo que quienes no lo hagan se respetará su decisión y no se descontará el día.

El alcalde ahondó en que son muchas las acciones que se deben realizar en cuanto a la prevención de la violencia tanto de hombres hacia las mujeres como de las mujeres hacia otras personas e incluso hacia los menores pues dijo que lamentable la sociedad se ha deteriorado en muchos aspectos y ámbitos por lo que se tiene que trabajar en distintos frentes.

La idea del paro nacional inició entre grupos de feministas y consiste en que mujeres y niñas no asistan a sus trabajos, escuelas y no realicen compras. El movimiento utiliza la etiqueta #UnDíaSinMujeres.

El origen del paro no tiene vínculo con grupos o partidos, se trata de una protesta pública por los hechos violentos en contra de las niñas y mujeres que se han suscitado en México que han tomado relevancia en los últimos meses.

De esta manera, el Ayuntamiento de Madero expone su respeto a las mujeres que deseen participar en esta protesta pública nacional generada a raíz de los últimos acontecimientos y hechos violentos contra mujeres y niñas. El objetivo de esta protesta no es que se tome como un día normal de asueto sino que el propósito de quienes impulsan el movimiento es que no haya ni una sola mujer en oficinas ni en escuelas. Ninguna mujer en restaurantes y en tiendas. Ni en el transporte público, en los automóviles ni en las calles, básicamente un país sin mujeres, por un día.