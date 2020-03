Para salvar vida de Astrid, de 7 meses de edad, con linfoma

A sus siete meses de edad, la pequeña Astrid lucha por vivir... Hace apenas unos días fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin anaplásico, considerado como uno de los más agresivos y poco frecuentes.

Sus padres lanzan un llamado de ayuda para emprender el tratamiento que requiere la menor.

El linfoma no Hodgkin anaplásico, también conocido como de células grandes, afecta a los ganglios linfáticos y extraganglionares.

La pequeña es hija de Diana Gabriela Ramírez, de la colonia Sol de Oriente de Torreón.

No cuenta con Seguro Social, por lo que costear el tratamiento de su hija resulta complicado.

Actualmente, la bebé se encuentra en el Hospital Infantil, a donde llegó hace una semana.

De acuerdo con su madre, fue una intensa fiebre, así como la hinchazón de la parte baja de su cara y detrás de sus orejas y axilas, lo que los alertó.

Por esta razón, acudieron al hospital para conocer lo que sucedía. Tras realizarle una serie de estudios, se diagnosticó como linfoma de no Hodgkin anaplásico.

"Uno nunca está preparado para recibir este tipo de noticias", dijo Diana Gabriela, luego de conocer lo que aquejaba a su pequeña.

La madre comenta que el tratamiento es costoso, aunque aún no ha comenzado. "Me dicen que sí es algo costoso. Apenas van a empezar con el tratamiento para las quimioterapias, aún no me confirma el doctor cuántas", dijo.

Es por ello que lanza un llamado a la ciudadanía para poder emprender el tratamiento que requiere su pequeña, la cual, dijo, ha comenzado a reír y está de mejor ánimo, "no se reía, estaba muy decaída", dijo en el hospital.

En ningún momento, Diana Gabriela se ha separado de su hija.

Las personas que deseen sumarse a la causa, podrán dirigirse de manera directa a cajas del Hospital Infantil de Torreón.

Para mayor información, pueden comunicarse con la madre de la menor en el 871 506 5606.

Las personas interesadas también podrán sumarse en especie, ya que la pequeña requiere pañales talla tres, así como leche en polvo de segunda etapa.

De edad tienen la pequeña Astrid, quien fue diagnosticada hace unos días.

Tiene la familia de Diana Gabriela, siendo Astrid la más pequeña.

El linfoma no Hodgkin infantil es una enfermedad por la que se forman células malignas en el sistema linfático, éste ayuda a proteger al cuerpo contra infecciones.