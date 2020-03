Se suma presidencia de Madero a paro

El Ayuntamiento de Francisco I. Madero se suma al paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo, aunque será opcional para la empleadas y funcionarias laborar este día. El alcalde, Jonathan Ávalos, dijo que será decisión de las mujeres que laboran en su administración presentarse este día, no obstante, dijo que quienes no lo hagan se respetará su decisión y no se descontará el día. El movimiento utiliza la etiqueta #UnDíaSinMujeres.