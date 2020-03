Río Roma se arriesga con una grosería en Lo siento mucho y le sale

Hace seis días el dueto Río Roma dio a conocer su sencillo "Lo siento mucho", que cantan al lado de Thalía, una letra de desamor que podría resultar dentro de la línea de los hermanos Raúl y José Luis Roma, pero que sorprende cuando se escucha a la diva mexicana cantar elegantemente la frase "se te acaba de morir tu pendeja".

"Yo sí estaba nervioso, estaba justo en los Los Ángeles con Áureo Baqueiro (productor musical) y le dije 'no sé qué va a decir la gente, tengo miedo', ni un comentario malo he visto, somos muy afortunados, ni de mi tía la más espantada", declaró José Luis, el compositor de las canciones de Río Roma.

Aunque sabía que era una canción arriesgada, él tenía la certeza de que la combinación con la también actriz de "María Mercedes" y ellos iba a funcionar muy bien e iban a sacar adelante este proyecto.

"Pensamos en hacer una versión más 'light', pero si le quitas esa palabra (pendeja) ya no se siente la canción. Me decían que es una mala palabra, no lo creo, tal vez una altisonante, pero cuando la necesitas ayuda a expresar muchas cosas. Considero que en el contexto en que va cantada, está bien argumentada".

"Lo siento mucho", fue para José Luis, de esas canciones que fluyen tan fáciles que en minutos quedan. La idea detonó cuando un amigo le mostró un mensaje que le mandó a su expareja, "Ahora sí lo siento mucho pero se acabó tu pendeja", de inmediato fue al estudio y se puso a componer, en menos de media hora el tema estaba listo y Thalía ya estaba enterada de su existencia.

"Ella sabe cuándo algo le gusta y cuando no de inmediato. Le dije, te tengo una idea, quisiera que la cantáramos a dueto, me respondió que sí, pero le preocupaba como íbamos a decir la frase más fuerte, le comenté que al unísono y al que le quede, bien", comentó el compositor.

Los hermanos Roma creen que este tema será un parte aguas en su carrera, o al menos en el estilo de letras que hasta el momento la gente conoce bien.

"La gente va a decir ¿qué le pasa a Río Roma? Pues que ya no todo va a ser miel, por supuesto toda la vida le cantaremos al amor, vienen canciones de ese tipo que están increíbles, pero también tenemos ese lado y ahora vamos a explotarlo más".

Raúl siente que los temas de Río Roma van evolucionando conforme lo hacen sus propias vidas, así que éstos son un reflejo de lo que ellos han pasado en su día a día.

"Ahora puedo escribir un poco más a como son las cosas, además esto no es nada a lo que se oye hoy con el trap y el urbano, está letra esta elegantísima en comparación. Estamos en ese momento en poder hacer lo que sintamos, porque tenemos la fortuna de que la gente ya nos dio un lugar en su corazón como dueto romántico", expresó José Luis Roma.

Tampoco temen que la atención sobre la canción se desvíe, ya sea porque usaron una palabra en no es políticamente correcta o porque Thalía usó un atuendo sexy y revelador en algunas escenas del video.

"Cuando ella llegó con ese vestido parecía una pintura viva, me parece que es sorprendente en todo lo que hace y sí he visto muchos comentarios de su vestuario pero yo feliz, porque la canción la hicimos para los dos y entre más se hable de ella mejor, incluso va a estar en el disco de Thalía y en el de Río Roma", dijo el autor de temas como Caballero, Yo te prefiero a ti, No lo beses, entre otras.