'No tengo cola que me pisen', asegura Chucho Ochoa

Jesús Ochoa, secretario general de la ANDA, aseguró que no se arrepiente de tomar el cargo y que no debe ni pretende vender nada y sí, su función es ayudar al gremio artístico.

"Jamás, jamás me arrepentiré de este cargo, no me echó para atrás en estas cosas, me tocó la ingratitud, ni modo ¿qué hago? Trato de ser congruente con mi forma de pensar, de sentir, no tengo cola que me pisen", dijo a en entrevista con Notimex.

El actor, quien próximamente estrenará la puesta en escena El marido perfecto, en la que tendrá el rol protagónico, dijo que su única motivación es beneficiar al gremio artístico.

"Cada quien busca cosas, yo tengo muy claro por qué estoy, no me quiero sacar ninguna estrella, tengo claro que mi lucha es para todos, pero, sobre todo para la base, ese sector que todavía no ha dado el golpe, para ellos es mi trabajo", afirmó.

Expresó que hay muchos asuntos con los que llegará hasta los tribunales y que sólo busca hacer lo correcto: "No importa que tengas que llegar a los tribunales, son las cuestiones legales y fiscales, de eso se trata, no podemos ignorar los hechos, el estatuto o reglamento, ninguno, nunca estará por encima de la Constitución", enfatizó.

Dejó clara su posición he hizo una petición a sus compañeros actores: "Sólo le pido a toda la banda del gremio, compañeros, que se informen bien de cómo están las cosas, todo es una cuestión moral".

"Hay personas que tienen intereses políticos y económicos, eso es claro, yo no quiero destruir, ni vender nada, tampoco quiero quitarle oportunidades de trabajo a un compañero, ¡jamás!", expresó con ímpetu".

Finalmente aseguró que esté puesto en la ANDA es un ciclo más en su carrera y que a pesar de todos los problemas sindicales que enfrenta, esto no acabará con su carrera de más de 30 años.

"No quiero destruir nada no tengo ningún interés político, nada es para mí, esto no va a acabar con mi carrera, porque ni yo mismo la he podido destruir con mis actuaciones", concluyó entre sonoras carcajadas.