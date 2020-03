Blink-182 tocó en televisión con el cantante Goody Grace

La banda legendaria de punk rock Blink-182, asistió al programa televisivo del conductor estadounidense Jimmy Kimmel para hacer una presentación al lado del cantante de 22 años, Goody Grace quien debutó en televisión.

El presentador una vez más mostró su solidaridad con las bandas de rock, pues él se ha caracterizado por invitar agrupaciones consolidadas a su programa, tal es el caso de Weezer, Bring Me the Horizon y Fall Out Boy, en este ocasión la banda de Mark Hoppus y Travis Barker fueron bienvenidos al talkshow Jimmy Kimmel Live!

Las leyendas del punk rock se unieron al cantante pop Goody Grace para tocar la canción Scumbag donde ambas figuras colaboran y que fue lanzada en octubre pasado.

Por su parte, Grace agradeció vía Twitter la intervención de Blink- 182: "los sueños se hacen realidad". En Instagram también hizo lo propio con el mensaje: "gracias Blink-182 por ser la banda más legendaria que podría haber tocado conmigo en mi debut en la televisión. Sólo es el comienzo".

Por su parte, Blink- 182 se encuentra muy activa con próximas presentaciones en festivales así como trabajos paralelos de sus dos integrantes originales, Hoppus y Barker, recientemente lanzaron una línea especial de mercancía oficial para ayudar a los afectados por los incendios forestales en Australia.