TikTok es una app 'parásito' para el CEO de Reddit

El CEO de Reddit, Steve Huffman, le dio un duro golpe a TikTok durante una conferencia, calificando a la app de "fundamentalmente parasitaria" y comparándola con el spyware. Sus preocupaciones específicas parecen estar basadas en el hecho de que la plataforma utiliza una forma de "huella digital del dispositivo" para rastrear el comportamiento del usuario.

Los comentarios de Steve Huffman fueron algunos de los más controvertidos que se ofrecieron durante una mesa redonda con el ex ejecutivo de políticas públicas Elliot Schrage y el ex vicepresidente de productos de Facebook Sam Lessin. Durante una breve conversación sobre las innovaciones de características de TikTok, Huffman rechazó la noción de que las nuevas empresas de Silicon Valley tenían algo que aprender de la aplicación, señaló el portal "Tech Crunch".

"Quizás me arrepienta de esto, pero ni siquiera puedo llegar a ese nivel de pensamiento con ellos", dijo Huffman. "Considero a esa aplicación fundamentalmente parasitaria, que siempre está escuchando, la tecnología de rastreo que usan es realmente aterradora y no podría instalar una aplicación como esa en mi teléfono. Por ello le digo activamente a la gente: 'No instales ese spyware en tu teléfono'".

Los comentarios se hicieron frente a un gran grupo de inversores y empresarios de Silicon Valley reunidos para una conferencia de un día llamada "Social 2030" organizada por Lightspeed Venture Partners y la firma de capital de riesgo de Lessin Slow Ventures.

De acuerdo con "The Next Web", existe algo de mérito en sus preocupaciones, dado que Rufposten informó lo dicho sobre TikTok, después de utilizar rastreadores basados en audio y navegador, que la compañía matriz Bytedance dice es " identificar el comportamiento malicioso del navegador". De igual manera, se ha comentado que el gobierno de Estados Unidos abrió una investigación de seguridad nacional sobre TikTok después de la compra de Musical.ly, y una de sus preocupaciones es cómo almacena los datos.

De igual manera, Sheryl Sandberg de Facebook, en una entrevista con "NBC", señaló sobre TikTok: "Son una empresa china, si a la gente le preocupan los datos, creo que hay mucho de qué preocuparse allí".

En la misma entrevista de "NBC", Sandberg admitió que Facebook estaba alarmado por lo repentinamente que TikTok se convirtió en un importante competidor: "En el mundo de la tecnología competimos por cada minuto de su atención. Cada día que levanta su teléfono, quiero decir que mis hijos lo toman y están en TikTok ... son enormes, están creciendo muy rápido, han llegado a números más grandes más rápido que nunca".

Por su parte, un portavoz de TikTok respondió a las preocupaciones de Huffman con una declaración a TechCrunch: "Estas son acusaciones infundadas hechas sin una pizca de evidencia".