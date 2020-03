Descarta AMLO problemas económicos por coronavirus en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en materia económica México no tendrá problemas por el coronavirus, "porque tenemos una moneda fuerte que ha resistido y finanzas públicas sanas".

"Ha resistido nuestra economía, aguantó el peso mexicano una primera etapa de propagación del coronavirus. Resistió porque estaba sobreapreciado el peso mexicano con relación a otras monedas", dijo.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador pronosticó que no tendremos problemas mayores.

"México no tendrá problemas mayores, los conservadores que quisieran que nos fuera mal van a decir que está mal mi pronóstico, no vamos a tener crisis económica y financiera, está bien la economía y está fuerte la moneda".

El mandatario mostró una gráfica con la cual destacó que el peso, "a pesar de los pesares", se ha apreciado 3.55% con relación al dólar.

"Es de mal gusto comparar, pero vean, le voy a seguir porque el diablito me dice que los haga enojar, el peso chileno se depreció 22%. Esto no significa que no nos afecte, aclaro, pero ha resistido el peso".

El presidente confió en que la situación económica se estabilice, es un asunto mundial, y los mercados estarán tranquilos.